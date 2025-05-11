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Внук Мохаммеда Али победил африканского нокаутёра

Внук Мохаммеда Али победил африканского нокаутёра
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10 мая в Экваториальной Гвинеи состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого внук величайшего Мохаммеда Али Нико Али Уолш проводил шестираундовый рейтинговый бой в средней весовой категории против африканца Эбенезера Соваха.

Поединок продлился все отведённые шесть раундов, на протяжении которых в ринге шло конкурентное противостояние. Счёт судейских записок по итогам шести раундов был следующим — 58:56, 57:57 и 59:55 в пользу Уолша.

Напомним, Уолш уже имеет за своими плечами 13 проведённых поединков, и в 11 из них он одержал победы (пять из них досрочно) всего при двух поражениях.

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