Малик Скотт поделился прогнозом на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт, который также работал в тренировочных лагерях действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории Александра Усика, дал свой прогноз по поводу предстоящего реванша Усика против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

«Если бы я ставил на бои, и, учитывая мои познания, — тут нужно ставить на Усика. Почему этого не сделать? Он остановил его джебом (в первом поединке), и Дюбуа просто сидел на коленях и не вставал. Да, Дюбуа очень крепкий, и он вернулся после подобных вещей, и очень жёстко дрался, и при тех же прогнозах он не оставался на своих коленях и не сдавался. Когда он дрался с Джарреллом Миллером, он был в тёмных местах и в конце увидел свет. Когда он дрался с Хрговичем, он также был в тёмных местах и в итоге увидел свет. Это не тест его характера, но нужно помнить о таких случаях, как были с Джо Джойсом. И потом с Усиком и джебом — нужно помнить об этом. Нужно ставить на Усика в этом бою. И я даже не вдаюсь в эти нюансы с тем ударом, был ли он ниже пояса или нет. У меня для этого нет комментариев», — приводит слова Скотта Boxing News.