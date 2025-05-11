Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад обратился к фанатам после поражения в титульном бою на UFC 315

Белал Мухаммад обратился к фанатам после поражения в титульном бою на UFC 315
Комментарии

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад обратился в социальных сетях к своим поклонникам после поражения в титульном поединке против австралийского бойца Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«План Аллаха — это лучший план. Альхамдулиллах за всё. Спасибо всем моим сторонникам, я был здесь раньше и вернусь», — написал Мухаммад в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бой между Мухаммадом и Делла Маддаленой прошёл в ночь на 11 мая и возглавил кард турнира UFC 315, который состоялся в Монреале, Канада, и продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением присудили победу австралийцу.

Материалы по теме
Названы лучший бой и выступления турнира UFC 315
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android