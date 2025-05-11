Белал Мухаммад обратился к фанатам после поражения в титульном бою на UFC 315

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад обратился в социальных сетях к своим поклонникам после поражения в титульном поединке против австралийского бойца Джека Делла Маддалены.

«План Аллаха — это лучший план. Альхамдулиллах за всё. Спасибо всем моим сторонникам, я был здесь раньше и вернусь», — написал Мухаммад в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бой между Мухаммадом и Делла Маддаленой прошёл в ночь на 11 мая и возглавил кард турнира UFC 315, который состоялся в Монреале, Канада, и продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением присудили победу австралийцу.