Белал Мухаммад обратился к фанатам после поражения в титульном бою на UFC 315
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Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад обратился в социальных сетях к своим поклонникам после поражения в титульном поединке против австралийского бойца Джека Делла Маддалены.
UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
«План Аллаха — это лучший план. Альхамдулиллах за всё. Спасибо всем моим сторонникам, я был здесь раньше и вернусь», — написал Мухаммад в социальной сети Х (ранее Twitter).
Бой между Мухаммадом и Делла Маддаленой прошёл в ночь на 11 мая и возглавил кард турнира UFC 315, который состоялся в Монреале, Канада, и продлился все пять раундов. Судьи единогласным решением присудили победу австралийцу.
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