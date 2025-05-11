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Дана Уайт ответил на просьбу Джека Делла Маддалены организовать ему бой с Махачевым

Дана Уайт ответил на просьбу Джека Делла Маддалены организовать ему бой с Махачевым
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Президент UFC Дана Уайт дал публичный ответ на просьбу новоиспечённого чемпиона UFC в полусредней весовой категории Джека Делла Маддалены сделать ему поединок с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым у него на родине в Перте (Австралия).

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Мы найдём решение», — приводит слова Уайта паблик Happy Punch в социальных сетях.

Напомним, Делла Маддалена в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом в главном событии турнира UFC 315 и сразу после боя заявил о желании подраться с Махачевым.

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