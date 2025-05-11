Дана Уайт ответил на просьбу Джека Делла Маддалены организовать ему бой с Махачевым

Президент UFC Дана Уайт дал публичный ответ на просьбу новоиспечённого чемпиона UFC в полусредней весовой категории Джека Делла Маддалены сделать ему поединок с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым у него на родине в Перте (Австралия).

«Мы найдём решение», — приводит слова Уайта паблик Happy Punch в социальных сетях.

Напомним, Делла Маддалена в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом в главном событии турнира UFC 315 и сразу после боя заявил о желании подраться с Махачевым.