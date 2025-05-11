Ислам Махачев отреагировал на вызов Джека Делла Маддалены

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил на вызов со стороны новоиспечённого чемпиона UFC в полусреднем дивизионе австралийца Джека Делла Маддалены.

«Ты не Волк, и я покажу тебе совсем другой уровень. Присматривай за моим поясом, чтобы он был чистым», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Делла Маддалена одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом Белалом Мухаммадом, отобрав у него титул в главном событии турнира UFC 315, который проходил в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада). Сразу после поединка Маддалена заявил о желании подраться с Махачевым.