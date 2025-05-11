Стали известны гонорары Заура Абдуллаева и Рэймонда Муратальи

Известный инсайдер мира профессионального бокса Дэн Рафаэль опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о гонорарах, которые получили участники боксёрского вечера, проходившего в ночь с 10 на 11 мая в Сан-Диего (США), где в соглавном событии шоу за титул временного чемпиона мира по версии IBF в лёгкой весовой категории сразились россиянин Заур Абдуллаев и американец Рэймонд Мураталья.

Гарантированный гонорар Муратальи составил $ 400 тыс., в то время как Абдуллаев получил лишь $ 150 тыс.

Напомним, Абдуллаев потерпел поражение от Муратальи единогласным решением судей по итогам 12 раундов боя.