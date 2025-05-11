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Витор Белфорт прокомментировал включение в ряды членов Зала славы UFC

Витор Белфорт прокомментировал включение в ряды членов Зала славы UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Витор Белфорт дал комментарий по поводу включения себя в ряды членов Зала славы самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC).

«Понятия не имел, что сегодня объявят об этом. Сегодня всем хочется признания, но, когда ты выступаешь только ради этого, теряется самая важная часть – любовь к своему делу, к самому процессу. Я никогда не дрался ради признания, дрался потому, что верю в этот спорт, отдавал ему всё – в клетке и за её пределами. Мечтал, чтобы этот спорт однажды показали на ESPN, и вот сегодня его транслируют здесь», — приводит слова Белфорта MMA Fighting.

Напомним, 48-летний Белфорт свой последний официальный бой проводил в мае 2018 года, когда потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Лиото Мачиды.

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