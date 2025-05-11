Вэйли Чжан отреагировала на победу Валентины Шевченко над Манон Фиоро

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вэйли Чжан прокомментировала победу действующей чемпионки в женском легчайшем дивизионе Валентины Шевченко над экс-претенденткой на титул Манон Фиоро.

«Поздравляю чемпионку. Всё сложилось идеально, это судьба», — написала Чжан в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 315, где в соглавном событии шоу Шевченко одержала победу единогласным решением судей над Фиоро по итогам пятираундового противостояния. Для Валентины эта победа стала второй подряд и восьмой в карьере успешной защитой титула.