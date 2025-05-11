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Александр Волкановски высказался о победе Джека Делла Маддалены над Мухаммадом

Александр Волкановски высказался о победе Джека Делла Маддалены над Мухаммадом
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Чемпион UFC в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски дал комментарий по поводу победы своего соотечественника, новоиспечённого чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Джека Делла Маддалены над экс-чемпионом в этом весе Белалом Мухаммадом.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Два чемпиона из Австралии одновременно, невероятно. Джек, поздравляю, молодец, мужик!» — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Делла Маддалена завоевал свой титул в главном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада), где он победил Мухаммада единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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