Александр Волкановски высказался о победе Джека Делла Маддалены над Мухаммадом

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралиец Александр Волкановски дал комментарий по поводу победы своего соотечественника, новоиспечённого чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Джека Делла Маддалены над экс-чемпионом в этом весе Белалом Мухаммадом.

«Два чемпиона из Австралии одновременно, невероятно. Джек, поздравляю, молодец, мужик!» — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Делла Маддалена завоевал свой титул в главном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада), где он победил Мухаммада единогласным решением судей по итогам пяти раундов.