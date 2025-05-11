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Валентина Шевченко назвала вероятную следующую соперницу после победы на UFC 315

Валентина Шевченко назвала вероятную следующую соперницу после победы на UFC 315
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Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко дала комментарий после победы над Манон Фиоро, ответив на вопрос по поводу следующей соперницы.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко (W) — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Манон Фиоро

«Перед выходом на пресс-конференцию все спрашивали: Вэйли Чжан или Наталия Сильва – кто заслуживает статус претендентки номер один? Может, фанаты смогут сыграть в этом роль. Пусть заходят в мои социальные сети и пишут, с кем они хотят увидеть мой следующий бой. Возможно, их мнение даст ответ на этот вопрос», — сказала Шевченко на пресс-конференции после турнира UFC 315.

Напомним, Шевченко победила Фиоро в соглавном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада).

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