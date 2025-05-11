Андрей Орловский проведёт бой на голых кулаках 21 июня на BKFC

Опытный 46-летний экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проведёт дебютный бой в боях на голых кулаках 21 июня на очередном турнире самой популярной организации мира кулачных боёв BKFC, совладельцем которой является звёздный боец UFC, экс-чемпион в двух весах Конор Макгрегор. Соперником Орловского станет бразилец Джеронимо дос Сантос.

Стоит отметить, что точное место проведения этого турнира пока остаётся неизвестным.

«Как и обещал, 21 июня – танцы на кулаках в лиге BKFC против дос Сантоса», – написал Орловский на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний официальный бой Орловского в ММА состоялся в июне 2024 года, где он потерпел четвёртое поражение подряд, уступив раздельным решением судей Мартину Будаю.