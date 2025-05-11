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Рэймонд Мураталья надеется провести бой с Василием Ломаченко

Рэймонд Мураталья надеется провести бой с Василием Ломаченко
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Новоиспечённый обладатель временного титула чемпиона мира по версии IBF в лёгкой весовой категории Рэймонд Мураталья, воодушевлённый победой над российским экс-претендентом на титул Зауром Абдуллаевым, заявил о том, что теперь хотел бы провести бой против полновесного чемпиона по этой версии украинца Василия Ломаченко.

«Приятно надевать это на талию. Это был долгий путь. Теперь мы получили то, что хотели и к чему так долго стремились. Абдуллаев крепкий боец. Он пришел драться, но я использовал свои навыки на полную, чтобы одержать победу.

Теперь я обязан сразиться с Василием Ломаченко. Для меня было бы честью провести бой с ним», — приводит слова Муратальи Boxing Scene.

Напомним, что Мураталья победил Абдуллаева единогласным решением судей по итогам 12 раундов соглавного боя боксёрского вечера от Top Rank, который проходил в ночь с 10 на 11 мая в Сан-Диего (США).

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