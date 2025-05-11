Список участников турнира UFC Fight Night 256

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17 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256, где главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Майклом Моралесом.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес

Полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато

Полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос

Средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус

Полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста

Предварительный кард

Лёгкий вес: Матеус Камило – Габриэль Грин

Лёгкий вес: Тиаго Мойзес – Джаред Гордон

Полулёгкий вес: Ядиер Дель Валле – Коннор Мэттьюс

Женщины, легчайший вес: Луана Сантос – Тайнара Лисбоа

Женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес – Элис Рид

Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес – Юн Сун Пак

Женщины, первый наилегчайший вес: Луана Пиньейро – Тиша Пеннингтон