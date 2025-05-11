Список участников турнира UFC Fight Night 256

17 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256, где главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между Гилбертом Бёрнсом и Майклом Моралесом.
Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес
Полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато
Полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос
Средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус
Полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста
Предварительный кард
Лёгкий вес: Матеус Камило – Габриэль Грин
Лёгкий вес: Тиаго Мойзес – Джаред Гордон
Полулёгкий вес: Ядиер Дель Валле – Коннор Мэттьюс
Женщины, легчайший вес: Луана Сантос – Тайнара Лисбоа
Женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес – Элис Рид
Наилегчайший вес: Карлос Эрнандес – Юн Сун Пак
Женщины, первый наилегчайший вес: Луана Пиньейро – Тиша Пеннингтон