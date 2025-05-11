Наталия Силва: пора Валентине Шевченко узнать, кто я такая

Одна из ведущих бойцов женского наилегчайшего дивизиона Наталия Силва после победы единогласным решением судей над экс-чемпионкой Алексой Грассо на турнире UFC 315 заявила о желании провести следующий бой против действующей чемпионки в этой весовой категории Валентины Шевченко.

«Я сосредоточена на титуле. Я приехала сюда, чтобы стать чемпионкой, мой взгляд устремлён на титул. У меня есть что показать любой из топовых спортсменок в моём весе. Валентина как-то сказала, что не знает меня, и я думаю, что пришло время ей узнать, кто я такая», — приводит слова Силвы MMA Fighting.

Напомним, Шевченко в соглавном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада), победила единогласным решением судей Манон Фиоро и отстояла свой титул.