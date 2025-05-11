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Билли Джо Сондерс вернётся на ринг после четырёхлетнего перерыва

Билли Джо Сондерс вернётся на ринг после четырёхлетнего перерыва
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс вернётся на ринг осенью 2025 года после более чем четырёхлетнего перерыва. Об этом сообщает Boxing Scene.

«Жить без бокса оказалось труднее, чем я мог себе представить. Ничто не может заполнить эту пустоту. Помнится, я смотрел на Рикки Хаттона, Джо Кальзаге и Оскара де ла Хойю, которые страдали после завершения карьеры, и не понимал, что с ними происходит. Теперь я сам прошёл через это и понял, что они просто пытались заполнить дыру, которая образовалась в их жизни без бокса. Я занимался боксом с пяти лет и могу авторитетно заявить, что это очень большая дыра», — приводит слова Сондерса Boxing Scene.

Напомним, Сондерс свой последний бой проводил в мае 2021 года, где досрочно уступил звёздному мексиканцу Саулю Альваресу, отказавшись от продолжения боя после восьмого раунда.

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