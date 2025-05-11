Турнир АСА 187 перенесён из Уфы в Москву из-за серьёзной травмы Венера Галиева

Турнир по смешанным единоборствам АСА 187, который был запланирован на 30 мая в Уфе, перенесён на 6 июня в Москву. Причиной тому стала серьёзная травма участника главного события шоу, 49-летнего полусредневеса Венера Галиева.

Напомним, Галиев должен был в рамках этого шоу сразиться с 34-летним российским бойцом Лом-Али Налгиевым. Теперь АСА 187 возглавит поединок в лёгкой весовой категории между Алексеем Полпудниковым и Александром Матмуратовым.

Стоит отметить, что Галиев начинал свою профессиональную карьеру в далёком 2004 году и с той поры успел провести 51 поединок (36 побед при 15 поражениях).