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Турнир АСА 187 перенесён из Уфы в Москву из-за серьёзной травмы Венера Галиева

Турнир АСА 187 перенесён из Уфы в Москву из-за серьёзной травмы Венера Галиева
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Турнир по смешанным единоборствам АСА 187, который был запланирован на 30 мая в Уфе, перенесён на 6 июня в Москву. Причиной тому стала серьёзная травма участника главного события шоу, 49-летнего полусредневеса Венера Галиева.

Напомним, Галиев должен был в рамках этого шоу сразиться с 34-летним российским бойцом Лом-Али Налгиевым. Теперь АСА 187 возглавит поединок в лёгкой весовой категории между Алексеем Полпудниковым и Александром Матмуратовым.

Стоит отметить, что Галиев начинал свою профессиональную карьеру в далёком 2004 году и с той поры успел провести 51 поединок (36 побед при 15 поражениях).

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