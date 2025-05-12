Роберт Уиттакер посмеялся над Белалом Мухаммадом после его поражения от Маддалены

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер пошутил над другим бывшим чемпионом в этом дивизионе, Белалом Мухаммадом, после его поражения от ныне действующего чемпиона средней весовой категории Джека Делла Маддалены.

«Белал сказал, что не уедет из Монреаля без пояса. Значит ли это, что он там живёт?» — написал Уиттакер у себя в социальных сетях.

Напомним, Мухаммад потерпел поражение от Делла Маддалены единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада). Для Мухаммада это была его первая защита титула, который он завоевал летом 2024 года, победив Леона Эдвардса.