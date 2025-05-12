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Роберт Уиттакер посмеялся над Белалом Мухаммадом после его поражения от Маддалены

Роберт Уиттакер посмеялся над Белалом Мухаммадом после его поражения от Маддалены
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер пошутил над другим бывшим чемпионом в этом дивизионе, Белалом Мухаммадом, после его поражения от ныне действующего чемпиона средней весовой категории Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Белал сказал, что не уедет из Монреаля без пояса. Значит ли это, что он там живёт?» — написал Уиттакер у себя в социальных сетях.

Напомним, Мухаммад потерпел поражение от Делла Маддалены единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада). Для Мухаммада это была его первая защита титула, который он завоевал летом 2024 года, победив Леона Эдвардса.

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