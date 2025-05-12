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Анкалаев заявил, что Перейра отказался от реванша с ним на UFC 317

Анкалаев заявил, что Перейра отказался от реванша с ним на UFC 317
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил, что бывший обладатель титула бразилец Алекс Перейра отказался от реванша с ним на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США).

«Мне предложили подраться с Алексом на Международной неделе боёв, если этот человек не хочет, давайте двигаться дальше, я готов к любому», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Перейры и Анкалаева состоялся в марте на турнире UFC 313 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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