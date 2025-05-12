«Безумие». Хоакин Бакли осудил Махачева за реакцию на поражение Мухаммада

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хоакин Бакли раскритиковал звезду организации Ислама Махачева за реакцию на поражение чемпиона дивизиона Белала Мухаммада.
«Время стать двойным чемпионом! ИншаАллах! Поехали!» — написал Махачев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
«Безумие молиться за падение своих так называемых братьев», — ответил Бакли.
Напомним, поединок Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены возглавил турнир UFC 315 в Квебеке (Канада) и завершился победой австралийца единогласным судейским решением. Ожидается, что следующим претендентом на титул станет Махачев.
Махачев — величие. Главные победы чемпиона