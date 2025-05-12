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«Безумие». Хоакин Бакли осудил Махачева за реакцию на поражение Мухаммада

«Безумие». Хоакин Бакли осудил Махачева за реакцию на поражение Мухаммада
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хоакин Бакли раскритиковал звезду организации Ислама Махачева за реакцию на поражение чемпиона дивизиона Белала Мухаммада.

«Время стать двойным чемпионом! ИншаАллах! Поехали!» — написал Махачев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Безумие молиться за падение своих так называемых братьев», — ответил Бакли.

Напомним, поединок Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены возглавил турнир UFC 315 в Квебеке (Канада) и завершился победой австралийца единогласным судейским решением. Ожидается, что следующим претендентом на титул станет Махачев.

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