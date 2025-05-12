Камил Гаджиев оценил шансы Делла Маддалены в бою с Махачевым

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о возможном поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Выиграет ли Махачев у Делла Маддалены? Я думаю, что шансы в этом бою близки к равным, но всё реально. И для многих такая победа Ислама сделает его величайшим бойцом в истории MMA. Это всегда субъективно, но у этих людей будут аргументы», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.