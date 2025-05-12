Тренер Махачева оценил победу Делла Маддалены над Мухаммадом

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу австралийца Джека Делла Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом.

«Джек играл в свою игру, Белал этого не делал или не хотел этого делать. Тяжело сказать… Я не увидел достаточного числа попыток перевода в партер от Белала. Возможности были. Возможно, потому что он возымел некоторый успех в стойке, я не знаю… Белал не шёл на него так, как должен был. Хотя Джек мог ему этого не позволить.

Джек проделал великолепную работу. Он смешивал удары руками и ногами, хорошо удерживал дистанцию большую часть времени… И да, он универсальный боец, очень, очень хороший», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.