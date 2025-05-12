Григорий Дрозд высказался о готовности Махачева перейти в полусредний вес UFC

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд высказался о возможном переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачев в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Ислам Махачев всем доказал, что является сильным лидером в своём весе. Думаю, решение перейти в полусредний – логичное движение для его карьеры. Он настолько превосходит всех в нынешней категории, что просто нет человека, который мог бы с ним конкурировать», – сказал Дрозд «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев оценил шансы чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены в бою с Махачевым.

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