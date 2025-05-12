Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Григорий Дрозд высказался о готовности Махачева перейти в полусредний вес UFC

Григорий Дрозд высказался о готовности Махачева перейти в полусредний вес UFC
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд высказался о возможном переходе звезды UFC соотечественника Ислама Махачев в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Ислам Махачев всем доказал, что является сильным лидером в своём весе. Думаю, решение перейти в полусредний – логичное движение для его карьеры. Он настолько превосходит всех в нынешней категории, что просто нет человека, который мог бы с ним конкурировать», – сказал Дрозд «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев оценил шансы чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены в бою с Махачевым.

Материалы по теме
Камил Гаджиев оценил шансы Делла Маддалены в бою с Махачевым

Махачев — величие. Главные победы чемпиона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android