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Тренер Махачева назвал главную ошибку Мухаммада в бою с Делла Маддаленой

Тренер Махачева назвал главную ошибку Мухаммада в бою с Делла Маддаленой
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о поражении американца Белала Мухаммада в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 315 в Квебеке (Канада) и завершился победой Делла Маддалены единогласным решением.

«Такое случается. Вам становится комфортно с мыслью: «Я докажу людям, что могу драться». Никто не считал, что Белал побьёт его исключительно в стойке. А он хотел, чтобы мы считали иначе. Я могу ошибаться. Но мне кажется так. Белал хотел оставаться в стойке, он не хотел делать то, что бы сохранило ему титул. И эта ошибка, которую совершают люди», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

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