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Уиттакер: если Волкановски смог пробить Махачева, то это может сделать и Делла Маддалена

Уиттакер: если Волкановски смог пробить Махачева, то это может сделать и Делла Маддалена
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Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам в бою с Джеком воспользуется тактикой Белала, но сделает это лучше. Намного лучше. Но есть вопрос на миллион. Если Волкановски смог пробить Ислама, то это наверняка может сделать и Делла Маддалена.

Джеку нравится драться на ближней дистанции, а это делает его уязвимым для тейкдаунов. И здесь Махачев намного лучше Мухаммада. К тому же Ислам сильнее тактически. Что это всё означает? У меня нет ответа», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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