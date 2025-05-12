Экс-боец UFC: Махачев универсальнее в MMA, чем Хабиб

Экс-боец UFC Дэн Харди высказался о возможном переходе звезды организации россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Кто был бы успешнее в полусреднем весе, Ислам или Хабиб? Думаю, что Ислам. В лёгком весе он смотрится немного крупнее Хабиба. Вот почему ему лучше удастся переход в полусредний вес. К тому же Махачев прибавил в ударной технике после своего поражения. Да и в целом Ислам более универсальный боец ММА», — сказал Харди в интервью Submission Radio.

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев оценил шансы чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены в бою с Махачевым.