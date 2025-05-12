В Москве задержан боец MMA с огнестрельным оружием
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В Москве задержан российский боец смешанного стиля Михаил Аллахвердян, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Инцидент произошёл в ночь на 5 мая. Машину Аллахвердяна остановили сотрудники ГИБДД, при осмотре в сумке у спортсмена был обнаружен кустарно переделанный пистолет.
По заявлению Аллахвердяна, он нашёл оружие и собирался доставить его в полицию. Пистолет отдан на экспертизу, бойцу грозит уголовное дело.
Михаилу Аллахвердяну 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, выступал в таких промоушенах, как Brave, RCC, ACA и AMC Fight Nights. Всего на его счету девять побед и четыре поражения.
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