В Москве задержан боец MMA с огнестрельным оружием

В Москве задержан российский боец смешанного стиля Михаил Аллахвердян, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Инцидент произошёл в ночь на 5 мая. Машину Аллахвердяна остановили сотрудники ГИБДД, при осмотре в сумке у спортсмена был обнаружен кустарно переделанный пистолет.

По заявлению Аллахвердяна, он нашёл оружие и собирался доставить его в полицию. Пистолет отдан на экспертизу, бойцу грозит уголовное дело.

Михаилу Аллахвердяну 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, выступал в таких промоушенах, как Brave, RCC, ACA и AMC Fight Nights. Всего на его счету девять побед и четыре поражения.