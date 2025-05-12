Борщёв: Махачев в полусреднем весе тоже будет доминировать

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Вячеслав Борщев высказался о возможном переходе действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Думаю, переход Махачева в полусредний вес — это лучшая идея, у него очень классная и умная карьера. Лучше подняться и попробовать с меньшим риском стать чемпионом в двух весовых, чем мучаться, гонять вес и давать шанс полулегковесам. Думаю, Махачев в полусреднем тоже будет доминировать», — сказал Борщёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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