Дана Уайт рассказал о своей роли в организации боя Канело — Кроуфорд

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о своей роли в организации боксёрского поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Это будет один из самых громких боёв в истории. И для меня честь заполучить возможность стать его частью. Что касается меня, то я буду продвижением, всеми деталями шоу на арене, пиаром и тому подобным. Если короче, я будут заниматься тем, чем и перед турниром UFC Noche. Оба ивента пройдут в одни выходные, так что это будет жаркий уикенд», — сказал Уайт в интервью ESPN.

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