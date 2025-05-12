Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт рассказал о своей роли в организации боя Канело — Кроуфорд

Дана Уайт рассказал о своей роли в организации боя Канело — Кроуфорд
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о своей роли в организации боксёрского поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Это будет один из самых громких боёв в истории. И для меня честь заполучить возможность стать его частью. Что касается меня, то я буду продвижением, всеми деталями шоу на арене, пиаром и тому подобным. Если короче, я будут заниматься тем, чем и перед турниром UFC Noche. Оба ивента пройдут в одни выходные, так что это будет жаркий уикенд», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Материалы по теме
Бивол поделился ожиданиями от боя Канело — Кроуфорд

Кроуфорд — лучший боксёр мира. Как он к этому пришёл?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android