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Турнир Ural FC состоится 14 июня в Москве

Турнир Ural FC состоится 14 июня в Москве
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Промоушен Ural FC анонсировал бойцовский турнир, который состоится 14 июня в Международном центре бокса «Лужников» в Москве.

В главном событии вечера россиянин Антон «Камаз» Винников (16-5), выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), сразится с иранцем Масудом Сафари (6-1-1).

В соглавном событии турнира Ural FC Олег Косинов (14-6), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), встретится с азербайджанцем Тахиром Абдулаевым (15-3).

Также белорусский боец лёгкого веса (до 70 кг) Илья Зеленский (6-1) выйдет в октагон против россиянина Камала Койгереева (4-0). Россиянину Василию Курочкину (17-7-1) будет противостоять соотечественник Нутсулхан Умаханов (7-3), поединок пройдёт в среднем весе (до 84 кг). В бою в лёгком весе встретятся россияне Евгений Зеленцов (5-1) и Вячеслав Самсель (8-3).

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