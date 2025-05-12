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Усман Нурмагомедов ответил ирландцу Хьюзу, вызвавшему его на реванш

Усман Нурмагомедов ответил ирландцу Хьюзу, вызвавшему его на реванш
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Чемпион Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов ответил ирландцу Полу Хьюзу, вызвавшему его на реванш.

«Мы сделаем это снова, но когда я скажу. Чувак, я даже не знал, что у тебя был бой», — написал Усман в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре.

Поединок Нурмагомедова и Хьюза состоялся в январе и завершился победой россиянина большинством судейских голосов.

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