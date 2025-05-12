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Тим Цзю отреагировал на слух об организации реванша с Фундорой

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю прокомментировал слух о назначении даты реванша с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, ранее стало известно, что боксёрский поединок должен состояться 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Готовлюсь к самому большому бою в моей карьере», — написал Цзю в социальных сетях.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.