Тим Цзю отреагировал на слух об организации реванша с Фундорой

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю прокомментировал слух о назначении даты реванша с американцем Себастьяном Фундорой.
Напомним, ранее стало известно, что боксёрский поединок должен состояться 20 июля в Лас-Вегасе (США).
«Готовлюсь к самому большому бою в моей карьере», — написал Цзю в социальных сетях.
Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.
В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.