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Чимаев — о Мухаммаде: он называл меня братом, а потом сказал, что хочет побить

Чимаев — о Мухаммаде: он называл меня братом, а потом сказал, что хочет побить
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев высказался о бывшем чемпионе организации американце палестинского происхождения Белале Мухаммаде.

«Он называл меня братом-мусульманином, а потом сказал, что хочет меня побить. Почему я должен быть с ним вежливым? Мне нравятся честные люди, а не фальшивые. Если ты называешь меня братом, то должен и быть таковым», — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на минувшем турнире UFC 315 Мухаммад утратил титул, проиграв единогласным судейским решением австралийцу Джеку Делла Маддалене.

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