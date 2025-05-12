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«Он ещё новичок в ММА». Джон Джонс и Нейт Диаз оценили достижения Махачева в ММА

«Он ещё новичок в ММА». Джон Джонс и Нейт Диаз оценили достижения Махачева в ММА
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс и экс-претендент на пояс UFC в лёгком весе соотечественник Нейт Диаз дали оценку достижениям чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в ММА.

Диаз. Ислам одержал три или четыре победы в титульных боях. Ему ещё многое нужно сделать, прежде чем он дойдёт до твоего уровня, Джон. Ты не останавливался и продолжаешь идти вперёд. Как вообще кто-то может с этим спорить?

Джонс. Он (имеется в виду Нейт. — Прим. «Чемпионата») говорит, что Ислам ещё новичок в ММА, чтобы его вообще рассматривать [в качестве величайшего]. Но у него большое будущее. Чем дольше ты находишься на вершине, тем больше твои противники изучают твою технику. Люди зацикливаются на том, чтобы сразиться с тобой, а не со своим следующим противником. Чем дольше ты остаёшься на вершине, тем сложнее становится, — приводит слова бойцов портал Sportskeeda.

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