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«Ты не Джон Джонс». Тренер Махачева дал совет Царукяну на фоне его разногласий с UFC

«Ты не Джон Джонс». Тренер Махачева дал совет Царукяну на фоне его разногласий с UFC
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Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, считает, что бывший противник его подопечного и первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг Арман Царукян поступает неправильно, отказываясь от боёв с низкорейтинговыми бойцами.

«[Прими бой с любым, которого дадут тебе в UFC] И уничтожь его. Докажи, что ты заслуживаешь своего места в титульной гонке.

К примеру, Джон Джонс может разговаривать с UFC так, как хочет, поскольку у него на руках есть козыри. Он может принимать решения, которые выгодны в первую очередь ему. Джон один из тех парней, которые могут себе позволить вести разговор с UFC в таком тоне. Арман не находится в такой же позиции. Он не сторона А в переговорах.

Но будь я на месте тренера Армана, то поддержал бы любое его решение и пошёл бы за ним. Своему бойцу можно лишь что-то посоветовать. И если он не хочет следовать вашим словам, то надо просто поддержать его решение», — приводит слова Мендеса портал The Sports Rush.

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