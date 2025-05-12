Жозе Альдо выступил с заявлением, в котором намекнул, что может вновь вернуться в октагон

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо выступил с заявлением после поражения в бою с канадцем ливанского происхождения Амайнном Захаби. Их бой стал третьим по значимости на турнире UFC 315, который состоялся 11 мая в Монреале (Канада). Захаби победил единогласным решением судей.

«Возможно, это был последний раз, когда я вышел в октагон. На этой неделе мне довелось пройти одно из самых тяжёлых испытаний в жизни – и его мне устроил не соперник. В последние годы во мне снова вспыхнула мечта стать чемпионом. Я тренировался как всегда, стараясь больше, чем когда-либо. Но во время сгонки веса что-то внутри меня сказало: «Ты больше не должен это делать». И я прислушался. Пришло время идти дальше. Жить ради жены, ради детей. Отпраздновать историю, которую я написал каждой войной, каждым поясом, добытым кровью и верой.

Спасибо Дане Уайту и Лоренцо Фертитто. Спасибо UFC. И самое главное – спасибо вам, мои фанаты. Вы были моим топливом для каждого выхода в клетку. Вы сделали меня королём. Если это было прощание – знайте, я ухожу с миром. С сердцем, полным благодарности, и с высоко поднятой головой. Потому что я вписал себя в историю и жил своей мечтой. И прежде всего, потому что я оставался верен себе», — написал Альдо на своей странице в социальных сетях.