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Аспиналл назвал нокаут в UFC, который напугал его

Аспиналл назвал нокаут в UFC, который напугал его
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл вспомнил, что его перед вторым боем в лиге напугал нокаут в исполнении американца Хоакина Бакли в поединке с соотечественником Импой Касанганаем, который состоялся на турнире UFC Fight Night 179 на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Getty Images

«Это был нокаут в исполнении Хоакина Бакли на турнире в Абу-Даби. Я буквально только что вошёл на арену, и первое, что увидел, был этот нокаут. Говорю сейчас максимально серьёзно — было страшно смотреть на него в тот же вечер, когда ты собираешься драться. Первое, о чём ты думаешь после того, как посмотрел этот нокаут, — надеюсь, подобное не случится со мной», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

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