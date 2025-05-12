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Бивол назвал самого опасного боксёра современности

Бивол назвал самого опасного боксёра современности
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол признался, что считает своего экс-соперника и бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе соотечественника Артура Бетербиева самым опасным боксёром современности.

«Когда видишь такой рекорд, когда видишь бои такого человека, как Бетербиев, первая мысль, которая приходит в голову: «Какой он опасный!» Артур — самый опасный боксёр современности, опаснее его нет. Все нокауты, с тремя поясами. Нокаутёр такой. Но раз у меня такой соперник, значит, я тоже чего-то стою. И я у него должен выигрывать», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.

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