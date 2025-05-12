Бивол ответил, могло ли повлиять появление Кадырова на решение судей в бою с Бетербиевым

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, могло ли повлиять появление на ринге главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на решение судей в первом бою с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

Первая встреча между Биволом и Бетербиевым прошла 13 октября в Эр-Рияде. Тогда победу решением большинства судей одержал Артур.

«Мы все знаем, что Артур Бетербиев – чеченец, представитель Чечни. Глава республики приехал поддержать своего боксёра, думаю, это классно. Есть поддержка. Это абсолютно нормально. У меня это вызывает отдельное уважение, что глава республики приехал поддержать своего боксёра. Не у всех народов так получается, что глава республики приезжает поддержать», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.