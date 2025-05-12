Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил, могло ли повлиять появление Кадырова на решение судей в бою с Бетербиевым

Бивол ответил, могло ли повлиять появление Кадырова на решение судей в бою с Бетербиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, могло ли повлиять появление на ринге главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на решение судей в первом бою с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

Первая встреча между Биволом и Бетербиевым прошла 13 октября в Эр-Рияде. Тогда победу решением большинства судей одержал Артур.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Мы все знаем, что Артур Бетербиев – чеченец, представитель Чечни. Глава республики приехал поддержать своего боксёра, думаю, это классно. Есть поддержка. Это абсолютно нормально. У меня это вызывает отдельное уважение, что глава республики приехал поддержать своего боксёра. Не у всех народов так получается, что глава республики приезжает поддержать», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.

Материалы по теме
Кто станет новым Биволом? Тотальный разбор перспектив российского бокса
Кто станет новым Биволом? Тотальный разбор перспектив российского бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android