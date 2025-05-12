Макгрегор: Валентина Шевченко — величайшая женщина-боец в истории ММА. Она неземная

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор восторженно высказался в адрес действующей обладательницы титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко.

«Валентина Шевченко просто неземная! Великолепная женщина-боец. Для меня она – величайшая женщина-боец в истории», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 11 мая в Монреале (Канада) на турнире UFC 315, Валентина разделила октагон с француженкой Манон Фиоро. Бой был соглавным событием турнира. Их поединок продлился все пять раундов и завершился победой Валентины единогласным решением судей.