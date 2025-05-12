Тренер Махачева: уверен в превосходстве Ислама в бою с Делла Маддаленой. Это будет война

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился мыслями насчёт возможного боя своего подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

— Что вы думаете о Делла Маддалене в качестве потенциального соперника Ислама? Он будет сложнее, чем Илия Топурия в лёгком весе?

— Сложно сказать. Но я знаю одно — Ислам хочет этот бой. Для меня это и есть вызов, который интересен. И это тот бой, где я уверен в превосходстве Ислама. Мне известно, на что способен этот парень, какой у него бойцовский уровень. Он универсален во всём. Махачев совершенно другой боец по сравнению с теми, с кем раньше сталкивался Джек. Если бой состоится, мы увидим настоящую войну и высочайший уровень игры от Ислама.

Насчёт габаритов. Джек не будет слишком большим для него. Махачев [к моменту боя с Делла Маддаленой] будет полноценным полусредневесом, не маленьким. Я думаю, что в категории до 77 кг мы увидим Ислама гораздо более опасным, просто потому что ему не придётся сбрасывать так много килограммов. Он и так довольно крупный парень.

Возможно, он будет быстрее, энергичнее, иначе выглядеть. Я не видел его в полусреднем весе, но можно предположить, что чем меньше времени занимает весогонка, тем меньше надо тратить время на восстановление, — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.