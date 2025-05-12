Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ESPN представил обновлённый топ-10 лучших боксёров в мире. Бивол и Бетербиев — в топ-5

Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

1. Александр Усик (23-0).

2. Наоя Иноуэ (30-0).

3. Теренс Кроуфорд (41-0).

4. Дмитрий Бивол (24-1).

5. Артур Бетербиев (21-1).

6. Джесси Родригес (21-0).

7. Сауль Альварес (69-2-2).

8. Дэвид Бенавидес (30-0).

9. Дзюнто Накатани (30-0).

10. Шакур Стивенсон (23-0).