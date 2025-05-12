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Бивол объяснил, в каком случае не состоится его третий бой с Бетербиевым

Бивол объяснил, в каком случае не состоится его третий бой с Бетербиевым
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, в каком случае не состоится его третий бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я настроен на трилогию [с Артуром] больше всего, потому что у Бетербиева было желание [снова подраться со мной]. Готов ему дать реванш, бесспорно. Главное, чтобы нашёлся тот, кто готов организовать этот реванш. Если Турки Аль аш-Шейх не захочет [делать третий бой], то этого может не произойти. Кто тогда организует этот поединок?

Вроде как он хотел. Может быть, Артур захочет [увидеть] мой бой с Бенавидесом, а Бетербиева — с кем-то ещё. Либо захочет Бетербиева с Бенавидесом, меня — с Опетаей. Всегда диктует условия промоутер. Если нет организатора, матч не состоится», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.

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