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Джон Джонс раскрыл, кем бы он работал, если бы не был бойцом ММА

Джон Джонс раскрыл, кем бы он работал, если бы не был бойцом ММА
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37-летний обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс раскрыл, кем бы он работал, если бы не был бойцом смешанных единоборств.

«Я либо работал бы в церкви, либо помогал бы трудным подросткам. Мне в жизни действительно пришлось пройти через многих противоречивые ситуации, поэтому чувствую, что у меня есть много знаний, которые будут полезны молодым людям», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде Стипе Миочича.

Ранее Джон Джонс раскрыл свою цель в жизни после завершения карьеры в ММА.

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