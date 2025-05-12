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Бивол рассказал, за счёт чего победил Канело

Бивол рассказал, за счёт чего победил Канело
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, за счёт чего победил двукратного абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, который более известен как Канело.

«Скульпторы, когда их спрашивают, как вы создали такую красивую скульптуру из этого куска камня, отвечают: «Я просто убрал всё лишнее». Так же здесь — готовясь к бою, просто нужно убрать из головы всё лишнее, что приходит в неё.

Только идёт мысль: «Он сильный». Это мысль от какого-то демона, от какого-то предателя внутри тебя. До свидания этой мысли. Пришла мысль: «Я занимаюсь боксом с шести лет». Вот это хорошая мысль. «Он в принципе хороший, но делает ошибку, когда бьёт джеб» — это тоже хорошая мысль. И ты эти хорошие мысли стараешься оставлять, а о плохих просто не думаешь, сразу их убираешь. И вот сидишь и борешься с этим вторым человеком внутри себя, который тебе подкидывает такие мысли», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.

Их бой состоялся 7 мая 2022 года и продлился все 12 раундов. Российский атлет победил единогласным решением судей (115-113 трижды).

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