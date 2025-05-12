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Перейра отказался от реванша с Анкалаевым на UFC 317 — инсайдер

Перейра отказался от реванша с Анкалаевым на UFC 317 — инсайдер
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Авторитетный американский инсайдер Ариэль Хельвани сообщил на своей странице в социальных сетях, что бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отказался проводить реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 317, который должен состояться 28 июня.

По имеющейся информации, ивент до сих пор остаётся без главного события.

Напомним, Перейра и Анкалаев провели бой на турнире UFC 313, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада. Поединок был главным событием вечера и продлился все пять раундов. Их встреча завершилась победой Анкалаева единогласным решением судей. Это поражение стало первым для Алекса в полутяжёлом весе.

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