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Аспиналл: ничего не могу сделать — буду драться, когда и где захочет Джон Джонс

Аспиналл: ничего не могу сделать — буду драться, когда и где захочет Джон Джонс
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Временный чемпион UFC англичанин Том Аспиналл заявил, что устал ждать согласия на бой от обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Лично я ничего не могу сделать [в ситуации с Джонсом]. Так что буду драться, когда и где Джон захочет. В этой ситуации всё сводится к вопросу о гонораре Джонса.

У Джона потрясающая карьера. Ему сейчас 38 лет, не так ли? У него за спиной уже множество битв, не один десяток травм. И когда нас сравнивают люди, то я не хочу хвастаться, но вы ставите его рядом со мной, самым опасным парнем в UFC. Джон понимает это. Поэтому хочет получить солидную финансовую компенсацию в случае поражения.

Честно говоря, мне надоело об этом постоянно говорить. С меня хватит. Либо мы с Джоном должны подраться, либо дивизиону надо двигаться дальше», — приводит слова Аспиналла портал MMA Mania.

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