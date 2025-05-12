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Аспиналл назвал бойца, который стал почти совершенным в ММА. Это не Махачев

Аспиналл назвал бойца, который стал почти совершенным в ММА. Это не Махачев
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл комплиментарно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса, но заметил, что именно он способен нокаутировать Костлявого.

«Джон великолепен в стихии ММА. Никто никогда не станет идеальным, совершенным бойцом, но Джонс, по моему мнению, если вы посмотрите на его работу за последние 15 лет, настолько близок к совершенству, насколько это возможно.

Как бы то ни было, у него за плечами множество боёв, но всё равно он хочет драться со мной, одним из самых мощных ударников в UFC. Я считаю, что могу извлечь из этого пользу. Если на данном этапе своей карьеры Джону надо продержаться в бою со мной 25 минут [чтобы победить], не получив ни одного удара, а всё, что мне нужно, — это один точный удар, то, думаю, любому бойцу будет сложно [драться со мной]», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

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