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Дмитрий Бивол ответил, что для него важнее — деньги или чемпионские пояса

Дмитрий Бивол ответил, что для него важнее — деньги или чемпионские пояса
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, что для него важнее — получение больших гонораров или завоевание чемпионских поясов.

«Промоутер, который вкладывает деньги в боксёра, для него – это бизнес-проект. Он хочет заработать по максимуму. Как бы ты ни хотел боксировать за меньшие деньги, тебя промоутер может просто не пустить на ринг. Потому что он с этого не заработает.

Для меня этот вопрос никогда не стоял на первом месте. На первом месте стояло получение больших боёв, получение поясов. Потому что тех денег, что я получаю, мне достаточно. Мне хватает на всё», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Jaratman Podcast.

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