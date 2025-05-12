Тренер Махачева: Ислам сможет перебить Делла Маддалену в стойке

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, считает, что его подопечный способен перебить в стойке чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену, который является базовым ударником.

«Будет ли Ислам уходить от разменов с Джеком? Для начала хочу сказать, что Махачев — один из самых универсальных бойцов в истории ММА. Его ударная техника значительно спрогрессировала. Но Ислам — это тот боец, который может меняться каждый раунд, каждую секунду. Он будет делать то, что ему говорят угловые. Поэтому мы сами будем решать, что ему надо делать по ходу боя.

Да, Ислам может перевести Джека. Да, он может перебить его. Но стоит ли это делать? Возможно, будет разумнее сделать то, чего не удалось Белалу. Ислам — самый дисциплинированный и подготовленный боец, с которым я работал», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Submission Radio.