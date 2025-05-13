Майк Тайсон: Кроуфорд — выдающийся боксёр. Он великий боец

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58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон лестно высказался в адрес 37-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда.

«Теренс Кроуфорд — выдающийся и универсальный боксёр. Он добился огромного успеха. Это действительно великий боец», — приводит слова Тайсона портал Ringside24.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).